Fangueiro campeão no Luxemburgo

Carlos Fangueiro, de 45 anos, sagrou-se campeão do Luxemburgo ao comando do Dudelange, tornando-se no primeiro técnico português a vencer o campeonato daquele país.Na última jornada, foi até ao terreno do Wiltz ganhar por 3-0, terminando cinco pontos à frente de Differdange e Fola Esch, naquele que é o 16º título da história do clube. "É um sentimento enorme de dever cumprido, de orgulho e satisfação! Foram duas épocas de sacrifício, empenho, muita hora sem dormir e muita exigência. Conseguir este título com a dificuldade que foi? É Incrível! Jogar a Champions? Fantástico. Os meus homens merecem!", considerou Fangueiro, ele que conta com três lusos no plantel: Jocelino Silva, Mohcine Hassan e Ninte Júnior. O Dudelange aponta agora à conquista da dobradinha, uma vez que a final da Taça, frente ao Racing, é na próxima sexta-feira.