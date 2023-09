Fartou-se de não jogar, inscreveu-se com nome falso em liga amadora e foi suspenso... por dar cabeçada em rival

O perfil do rebelde médio na Liga amadora, com a indicação "suspenso indefinidamente"

Chama-se Matko Miljevic e é um jogador com várias particularidades. A começar pelo facto de, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, ser elegível para atuar internacionalmente pela Argentina, Bósnia, Croácia e, naturalmente, os Estados Unidos. Uma mistura de nações já de si explosiva e que talvez explique o porquê deste jogador de 22 anos, desconhecido do comum dos adeptos de futebol, ter destaque no nosso site nesta calma semana pós-seleções.Vinculado ao CF Montréal desde 2021, clube ao qual chegou proveniente do Argentinos Juniors, Miljevic está em 2023 a viver uma época com poucas oportunidades de jogo - apenas disputou 123 minutos desde maio - e, farto de esperar por uma oportunidade, decidiu tomar uma ação drástica. Não pediu para sair, não tentou adaptar-se a outra posição ou, até, confrontou o treinador. Nada disso. O médio decidiu sim inscrever-se para atuar na Ligue Québécoise de Soccer Calcetto (QCSL), uma competição amadora jogada nos subúrbios de Montréal, depois de ter sido desafiado por um dos seus melhores amigos.A história, contada pelo 'DansLesCoulisses', começa logo bem, mas tem muito mais do que isso... É que, pelas regras da Major League Soccer, nenhum jogador pode atuar noutra Liga, seja ela amadora ou profissional. Por isso, de forma a contornar esse impedimento, o jovem decidiu puxar da imaginação e inscreveu-se... com um nome falso. E assim nasceu um jogador que, como profissional entre amadores, obviamente se começou a destacar, com seis golos e duas assistências em três jogos pelo Rage. O disfarce estava a correr de forma perfeita, até que tudo deu para o torto. As suas exibições tornaram-se suspeitas e a QCSL percebeu quem afinal estava ali. Obrigaram-no então a assumir a sua verdadeira identidade e, após esse ultimato, Matko não mais jogou, até porque a sua equipa viria a falhar os playoffs.A história, ainda assim, não termina aí e falta outro ingrediente. Com o outro 'culpado'. O amigo, também ele jogador da mesma equipa. Ora, na segunda-feira, no jogo diante do Les Colons, Matko Miljevic decidiu ir ao campo apoiar a equipa, mas a partida foi tudo menos famosa. A perder por 5-0, o médio argentino pegou-se da bancada para o campo com um adversário, recebeu um insulto em espanhol e, em ato contínuo, atirou-se ao oponente... com uma cabeçada! O jogo foi suspenso e Matko Miljevic expulso do pavilhão. Expulso do pavilhão e também QCSL, que já o proibiu não só de jogar como até de frequentar as suas instalações.Quanto ao CF Montreal, anunciou através do técnico Hernán Losada a abertura de uma investigação por parte da própria Major League Soccer e é provável que Miljevic esteja em maus lençóis...