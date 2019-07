Faruk Hadzibegic é o novo selecionador de Montenegro

O franco-bósnio Faruk Hadzibegic é o novo selecionador do Montenegro, substituindo no cargo o sérvio Ljubisa Tumbakovic, que foi despedido no mês passado, anunciou esta quinta-feira a federação daquele país.O técnico, de 61 anos, assinou contrato até final de 2020, com a primeira tarefa a ser a fase de qualificação para o Euro2020, na qual a seleção do Montenegro está inserida no Grupo A, juntamente com Inglaterra, República Checa, Kosovo e Bulgária.Hadzibegic é um antigo futebolista internacional jugoslavo, que iniciou a carreira de treinador em 1996, ao serviço do Sochaux, tendo depois dirigido equipas como Betis, Troyes ou Gaziantepspor, além de ter comandado a seleção da Bósnia-Herzegovina.O novo selecionador montenegrino vai substituir no cargo o sérvio Ljubisa Tumbakovic, que foi despedido no início de junho, após ter decidido não dirigir a equipa no encontro da fase de qualificação para o Euro2020 frente ao Kosovo.A estreia de Faruk Hadzibegic à frente do Montenegro está marcada para 10 de setembro, na receção à República Checa, em jogo do grupo A de qualificação para o Euro2020.