Fatawu decisivo na vitória do Gana sobre o Chile nos penáltis

Fatawu Issahaku marcou um dos penáltis com que o Gana bateu o Chile, por 3-1, após o empate a zero no final dos 90 minutos, em jogo de atribuição do 3.º lugar da Taça Kirin.O jogador do Sporting tentou desfazer o nulo com dois remates ainda de fora da área a primeira parte, mas não conseguiu bater o guarda-redes do Chile Perez Kirby.Os ganeses terminaram reduzidos a nove jogadores, após as expulsões de Alidu Seidu (67') e Mubarak Wakaso (78'), mas levaram a melhor no desempate na marca dos 11 metros, onde os chilenos desperdiçaram três penáltis.