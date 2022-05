Fatawu e Mumin entre os convocados do Gana para os jogos de qualificação da CAN'2023

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ghanafootballassociation (@ghana_fa_official)

Fatawu, avançado do Sporting e Abdul Mumin, central do V. Guimarães, estão entre os convocados da seleção do Gana para os jogos de qualificação da CAN'2023, assim como para a Taça Kirin, que vai ter lugar no Japão.Recorde-se que Fatawu, que chegou a Alvalade no dia 4 de abril, tem trabalhado às ordens de Rúben Amorim, apesar de estar impedido de jogar por não estar inscrito.Mumin, por sua vez, disputou 29 jogos pela equipa principal do V. Guimarães em 2021/2022.