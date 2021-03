FC Porto 'ajudou' apostador a ganhar mais de 50 mil euros com aposta de 1€

Um apostador inglês ganhou uma das mais lucrativas múltiplas dos últimos tempos, ao garantir mais de 50 mil euros com uma aposta de pouco mais de um euro. A aposta (de uma libra - 1,17 euros) foi registada na plataforma Sky Bet e garantiu ao apostador 45618 libras, qualquer coisa como 53,3 mil euros! Ao todo foram incluídos oito jogos, um deles referente ao FC Porto, na partida diante do Gil Vicente - sempre escolhendo a aposta de "ganhar em ambas as partes".





Olhando aos jogos e aos desfechos dos mesmos, a verdade é que este sortudo não teve grandes dores de cabeça, já que praticamente todos os encontros estiveram sempre bem encaminhados. O único que terá dado alguns calafrios terá mesmo sido o Osasuna-Barcelona, já que os catalães apenas fizeram o segundo golo na fase final da partida de Pamplona.Friburgo-RB Leipzig, 0-3 (odd de 4,5)Reading-Sheffield Wednesday, 3-0 (odd de 6,5)Rangers-St Mirren, 3-0 (odd de 3,25)Norwich City-Luton Town, 3-0 (odd de 3,5)Hull City-Bristol Rovers, 2-0 (odd de 4,3)Feyenoord-VVV-Venlo, 6-0 (odd de 2,25)Gil Vicente-FC Porto, 0-2 (odd de 3,75)Osasuna-Barcelona, 0-2 (odd de 3,75)