FC Porto e Sporting 'ajudaram' apostador inglês a ganhar 94 mil euros com aposta de... 2,3€

Um apostador inglês ganhou esta semana a sorte grande, ao transformar uma aposta de 2 libras (2,3 euros) num incrível ganho de quase 80 mil libras (94 mil euros). A aposta em causa consistia em treze resultados, nos quais entravam os duelos da Liga dos Campeões de FC Porto e Sporting.





Além dos dois conjuntos portugueses, o apostador em causa arriscou a sua sorte numa odd global de 39783 numa múltipla com os triunfos de Liverpool, Real Madrid, Paris SG, Ajax, QPR, Bournemouth e Nottingham Forest para os jogos de terça-feira e ainda mais quatro jogos de quarta, com as vitórias de Preston, Swansea, Villarreal e Leicester.