FC Rostov entra em quarentena por duas semanas a dois dias do regresso da Liga russa

O FC Rostov, atual quarto classificado da liga da Rússia, vai ficar em isolamento total durante duas semanas, depois de resultados "anómalos" à covid-19 de seis jogadores, anunciou esta quarta-feira o emblema russo.

O regresso da primeira Liga russa, interrompida devido ao novo coronavírus, está agendado para sexta-feira, o que significa que o Rostov, que tinha jogo marcado contra o Sochi na sexta-feira, vai perder as duas primeiras jornadas.

O Rostov especificou em comunicado que, em resultado dos testes realizados à covid-19, todos os elementos do plantel, e mais 42 funcionários do clube, estão em alerta, por terem estado em contacto direto com os futebolistas que deram positivo ao teste.

A Rússia, que contabiliza 7.847 mortos causados pelo novo coronavírus, é o terceiro país do mundo em número de infetados, depois dos Estados Unidos e do Brasil, com mais de 553 mil, seguindo-se a Índia, com mais de 354 mil casos e 11.903 mortos.