Federação angolana em dificuldades financeiras com jogos de apuramento para o Mundial à porta

A Federação Angolana de Futebol está a atravessar um momento delicado em termos financeiros. O organismo está sem dinheiro para suportar as despesas da seleção, isto numa altura em que se aproximam dois jogos de apuramento para o Campeonato do Mundo.Os problemas já são públicos há algumas semanas, mas a situação tem-se vindo a agudizar. "Para esta operação qualificativa do Mundial2026, a Federação está a gatinhar, está completamente coxa, estamos a fazer das tripas coração para podermos participar dessa dupla jornada", disse José Carlos Miguel, vice-presidente da Federação.A seleção angolana, treinada pelo português Pedro Gonçalves, defronta Cabo Verde (16 de novembro) e Ilhas Maurícias (20 de novembro), em jogos da primeira e segunda jornadas de apuramento para o Mundial 2026.Segundo apurou Record, alguns jogadores já preteriram a ida à seleção em virtude da atual situação.