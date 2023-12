Federação anuncia suspensão do futebol turco após agressão a um árbitro

A Federação de Futebol da Turquia anunciou a suspensão de todas as ligas daquele país, por tempo indeterminado, na sequência da agressão do presidente do Ankaragücü, Faruk Koca, ao árbitro Halil Umut Meler, após a partida com o Rizespor (1-1), para o principal campeonato turco. Depois do apito final, o responsável máximo do clube da casa desceu ao relvado e deu um soco no juiz, que ficou estendido no chão e com um inchaço junto ao olho esquerdo."Condenamos de forma veemente o desumano e desprezível ataque a Halil Umut Meler, um árbitro com insígnias da FIFA. O ataque não foi apenas a Halil Umut Meler, foi a todos os elementos do futebol turco. Qualquer um que vise ou encoraje crimes contra árbitros é cúmplice deste crime desprezível. Os comentários irresponsáveis de presidentes de clubes, diretores, treinadores e comentadores televisivos abriu o caminho a este vil ataque. Quem traz à memória situações que aconteceram há anos, como se tivessem ocorrido hoje, é responsável por isto", pode ler-se no comunicado assinado por Mehmet Büyükeksi, o presidente da federação turca."Em coordenação com as autoridades, serão desencadeados procedimentos criminais contra os responsáveis e instigadores deste ataque. O clube responsável, assim como o seu presidente e dirigentes e todos os que atacaram o árbitro serão punidos de forma severa", acrescenta.O árbitro, refira-se, apitou recentemente o Bósnia-Portugal, Salzburgo-Benfica e Real Madrid-Sp. Braga, todos esta temporada.