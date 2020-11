Federação de Futebol da Guiné-Bissau com parceria que "demonstra credibilidade"

O presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau (FFGB), Carlos Teixeira, rubricou este domingo uma parceria de quatro anos com a marca de equipamentos desportivos Nike para "mudar o paradigma" do futebol guineense.

Carlos Teixeira, no cargo desde o passado dia 30 de setembro, assinou o acordo da parceria numa unidade hoteleira de Bissau e indicou que a esta marca desportivo "também fez o mesmo" a partir da sua sucursal europeia, em Espanha.

Os administradores da marca só não se deslocaram a Bissau devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, assinalou Adilé Sebastião, vice-presidente da FFGB responsável pelas Relações Internacionais.

"O facto de estarmos a juntar a imagem da federação à Nike demonstra toda a nossa credibilidade. Esta parceria vai ajudar-nos a mudar o paradigma do nosso futebol", observou Carlos Teixeira, que disse estar "deslumbrado e emocionalmente eufórico" com a parceria.

"Muitos pensavam que isso não era possível, mas como homem de fé que sou sempre acreditei", afirmou o líder federativo guineense.

Carlos Teixeira, antigo jogador profissional em Portugal e na Suíça, adiantou que a marca norte-americana vai vestir todas as seleções de futebol da Guiné-Bissau, das camadas de formação ao futebol feminino, sem esquecer a formação principal.

Se não fosse pelo atraso na chegada dos equipamentos, a seleção principal da Guiné-Bissau, iria estrear hoje os novos equipamentos no jogo de hoje com o Senegal, mas apenas chegaram a Bissau no sábado à noite.

Para que pudessem ser utilizados no jogo de hoje contra o Senegal, para o apuramento para a próxima Taça das Nações Africanas (CAN), a FFGB tinha que apresentar à Confederação Africana de Futebol (CAF) os equipamentos 48 horas antes.

Os equipamentos, em cores branca, amarela e vermelha, estão estampados com o 'pano de pinti' (pano de pente) um pano característico da cultura guineense, que é usado para quase todas as cerimónias em todas as etnias.

"É um pormenor importante. O 'pano de pinti' simboliza o respeito e reconhecimento pela nossa tradição. É também uma forma de elevar um elemento característico da nossa cultura ao nível de uma marca mundial como a Nike", defendeu o presidente da FFGB.

Carlos Teixeira acredita que já no próximo jogo da Guiné-Bissau em março, a seleção vai estrear os novos equipamentos.