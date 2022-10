Federação de Gales já começou as conversações com a UEFA para... mudar de nome

O País de Gales quer... mudar de nome. Segundo a imprensa internacional, as conversações com a UEFA já começaram para que o país da Grã-Bretanha passar a ser conhecido pela designação em galês: Cymru.O presidente executivo da federação galesa que irá estar no Mundial'2022 explicou a intenção."A nossa visão neste momento é que a nível chamamo-nos Cymru. É assim que apelidamos as nossas seleções. Se olharem para o nosso site, referimo-nos a nós mesmos como Cymru. A nível internacional sentimos que ainda há trabalho a ser feito. Por isso, iremos para o Campeonato do Mundo como País de Gales", justificou Noel Mooney.