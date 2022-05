Federação dos EUA com acordo "histórico" que formaliza igualdade salarial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação de Futebol dos Estados Unidos (USSF) anunciou esta quarta-feira ter chegado a um acordo "histórico" com as associações de jogadores das suas seleções, que formaliza a igualdade salarial entre a feminina e a masculina.

"Os dois acordos coletivos, que vigorarão até 2028, permitem alcançar salários iguais em condições económicas idênticas", detalha a federação em comunicado.

O anúncio ocorre alguns meses depois de um primeiro acordo preliminar da USSF com um grupo de jogadoras, incluindo a estrela Megan Rapinoe, que em 2019 iniciou um processo legal contra o órgão.

A USSF ficou então obrigada a pagar à seleção feminina ao mesmo nível da masculina.

"Este é realmente um momento histórico. Esses acordos mudam o desporto para sempre aqui nos Estados Unidos e têm o potencial de o mudar em todo o mundo", disse a presidente da USSF, Cindy Parlow Cone.

A presidente da associação de jogadoras da seleção nacional (USWNTPA), Becky Sauerbrunn, também elogiou o acordo.

"As conquistas deste acordo coletivo são reflexo do trabalho realizado pelas jogadoras da seleção dentro e fora do campo", disse a defesa de 36 anos, internacional por 202 vezes.

"Com quatro vitórias em campeonatos do Mundo e outras tantas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos, a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos é a mais bem-sucedida da história desta modalidade no setor feminino.