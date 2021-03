Federação Francesa de futebol põe termo às competições não profissionais

A Federação Francesa de Futebol (FFF) decidiu esta quarta-feira pôr termo à temporada 2020/2021 para todas as competições não profissionais no país, em resposta ao aumento crescente de infeções com o novo coronavírus em França nas últimas semanas.

A medida, anunciada através de um comunicado da FFF, não atinge os clubes profissionais masculinos (até a terceira divisão) ou a primeira divisão feminina, mas para as equipas amadoras significa deixar a temporada 'em branco', sem promoções e descidas.

Os principais afetados pela decisão são as 168 equipas da quinta divisão francesa, denominada 'Championnat Nacional 3', que é constituída por 12 grupos de 14 equipas, cuja temporada já estava suspensa desde outubro, quando ocorreu a segunda vaga da pandemia.

Do mesmo modo, são dadas como terminadas as divisões regionais e departamentais, bem como a segunda divisão de futsal, as partidas das seleções de sub-17 e sub-19 e a Taça de França feminina.

As duas competições que se encontram pendentes de uma retoma do calendário competitivo são a quarta divisão masculina, conhecida como 'Championnat National 2', e a segunda divisão feminina, suspensas há meses pelo Ministério dos Desportos.

Os campeonatos organizados pela FFF que continuam, por enquanto, a ser disputados, são a I e II Ligas e o 'Championat Nacional 1' (terceira divisão), os quais abrangem 58 equipas, além da primeira divisão feminina, que tem 12.

Na temporada passada, a Ligue 1 foi dada oficialmente por terminada em 30 de abril e o Paris Saint-Germain decretado vencedor, num caso único entre as principais ligas europeias.

França regista um total de 92.908 óbitos relacionados com a covid-19, em 4.313.073 casos positivos registados.