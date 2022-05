Federação holandesa dá razão a Roger Schmidt após queixas sobre polémico penálti no Feyenoord-PSV

Roger Schmidt revoltado com a arbitragem: «Isto é um escândalo» Roger Schmidt revoltado com a arbitragem: «Isto é um escândalo»

Roger Schmidt excedeu-se na 'flash-interview' e na conferência de imprensa após o final polémico do encontro entre Feyenoord e PSV, que terminou com um empate (2-2) devido a um penálti muito contestado pela turma de Eindhoven. Esta segunda-feira, a Federação holandesa de futebol (KNVB) veio dar razão as queixas do futuro treinador do Benfica, que mostrou-se muito crítico para com a equipa de arbitragem do encontro."Acreditamos que não devia ter sido assinalado penálti e que devia ter havido intervenção do VAR", assumiu hoje um porta-voz da KNVB, em declarações citadas pela imprensa holandesa.No final do encontro diante do Feyenoord, que atrasou o PSV Eindhoven na corrida pelo título holandês, Roger Schmidt apelidou de escandalosa a decisão da equipa de arbitragem no lance que acabou por dar a igualdade na partida. "Nós temos um árbitro, dois assistentes, um quarto árbitro, temos um vídeo-árbitro e ainda um assistente do vídeo-árbitro. Temos todo o tempo necessário para tomar uma decisão importantíssima num jogo que pode decidir um título e no final toma-se esta decisão, para mim, totalmente errada. É um escândalo. Não estão a utilizar todo o potencial do VAR, é sobre isso que eu estou aqui a falar. É a conclusão que eu faço. Nem o utilizaram. Não consigo compreender...", disse o técnico alemão, em declarações na conferência de imprensa no final do jogo.Momentos antes, Roger Schmidt abandonou a 'flash-interview' visivelmente irritado pelas mesmas razões. "Temos seis árbitros à volta de um jogo de futebol e mesmo assim não são capazes de tomar a decisão certa", atirou.