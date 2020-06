Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Federação holandesa propõe regresso do futebol com público em janeiro de 2021 A Real Federação de Futebol dos Países Baixos (KVNB) quer que a competição retorne a partir de 1 de setembro com jogos à porta fechada





• Foto: Reuters