Federação romena quer acabar campeonato na... Turquia

Em tempo de incerteza, a federação romena parece estar já a olhar para hipóteses extremas para resolver a incerteza criada pelo coronavírus. Assim, impedida de acabar o campeonato no próprio país, o organismo que gere o futebol da Roménia decidiu meter mãos à obra e olhou para a Turquia como solução para o problema. Mais propriamente a região de Antalya, a mais de 1000 quilómetros de distância, que ao que tudo indica deverá ser o palco escolhido para receber as partidas em falta.





Segundo o 'Gazeta Sporturilor', já há acordo para esta solução, que deverá ser colocada em prática dentro de duas a três semanas, com todas as equipas a viajarem para a Turquia em voos charter. Ali chegados, os jogadores iniciarão uma (segunda) pré-temporada antes do reatamento das partidas no início de junho, devendo o campeonato então prolongar-se até finais de julho. De acordo com a mesma informação, Liga e Federação romenas deverão assumir os custos desta operação, ainda que haja a esperança de que o dinheiro investido possa ser recuperado através da venda de direitos de transmissão dos jogos.O grande problema desta solução, refere a mesma publicação, é a escassez de estádios de qualidade na região, já que apenas dois reúnem as condições vistas como necessárias para a disputa dos jogos com a respetiva transmissão televisiva. Para mais (é só mais um problema...), a própria federação turca estará também interessada em acabar o seu campeonato naquela região do país, pelo que é bem provável esta solução ainda dê bastante que falar...Refira-se que o campeonato romeno já está na sua fase de apuramento do campeão e também da despromoção, tendo até ao momento já sido disputadas duas das dez rondas previstas.