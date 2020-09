Federação turca desiste do plano de ter público nos estádios a partir de outubro

A Federação Turca de Futebol (FTF) desistiu do plano de permitir o regresso de espectadores aos jogos da Liga, a partir de outubro, no limite de 30 por cento da capacidade dos estádios, foi esta quinta-feira anunciado.

A decisão da FTF foi tomada após consulta ao conselho científico turco e tendo em conta a curva de evolução da pandemia de covid-19 no país, pelo que "os jogos serão disputados sem público durante a primeira metade da época de 2020/21".

A federação turca, que tem agendado para 11 de setembro o início do campeonato, deu assim um passo atrás no plano anunciado em 25 de agosto de autorizar o regresso parcial dos espectadores aos estádios já a partir de outubro.

O campeonato foi suspenso em 19 de março, enquanto a pandemia do novo coronavírus ganhava força em todo o mundo, e só foi retomado em 12 de junho. O Basaksehir conquistou o seu primeiro título de campeão na atípica temporada de 2019/20.

Quase 260 mil pessoas foram infetadas com o vírus na Turquia e mais de seis mil morreram, de acordo com dados do governo.

A pandemia do coronavírus que provoca a covid-19 já provocou pelo menos 863.679 mortos e infetou mais de 26 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.