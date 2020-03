Federação Ucraniana de Futebol suspende todas as competições de futebol e futsal

A Federação Ucraniana de Futebol anunciou, esta terça-feira, a paralisação de todas as competições de futebol e futsal no país da Europa de Leste até medida contrária.





Em nota publicada no site oficial do organismo, a Federação Ucraniana de Futebol informou que a decisão foi tomada em conformidade com o Conselho de Ministros do país e aplicar-se-á já a partir de quarta-feira, dia 18 de março.