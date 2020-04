Federações decidem janela de mercado

A FIFA vai deixar ao critério de cada uma das 211 federações nacionais a definição dos períodos de transferências da próxima temporada, desde que não sejam ultrapassadas as habituais 16 semanas (12 no verão e quatro no inverno). A confirmação foi de Emilio García Silvero, diretor jurídico da FIFA, ao jornal ‘AS’. Caso haja uma sobreposição de temporadas ou de períodos de inscrições, a prioridade deve ser dada ao clube anterior para que o jogador termine a época com a sua equipa original.

Na Europa, a UEFA e ECA já terão chegado a um acordo quanto às datas para terminar a presente temporada. Segunda avança a rádio espanhola ‘Cadena Ser’, a intenção passa por finalizar as ligas nacionais durante o mês de julho e em agosto dar continuidade à Liga dos Campeões e à Liga Europa, sendo que as eliminatórias podem realizar-se apenas a uma mão, em campos neutros e sem público.