Félix Sanchez e a derrota do Qatar: «É um resultado normal depois do que aconteceu»

Félix Sanchez considerou a derrota (1-3) do Qatar no particular frente a Portugal um resultado "normal" depois da sua equipa ter ficado reduzida a dez elementos ainda na primeira parte do encontro.





"O jogo, com o cartão vermelho [ao guarda-redes Barsham, aos 43 minutos], ficou mais difícil, mas, antes, criámos várias chances. Só que depois do vermelho tivemos de defender e contra-atacar. É um resultado normal depois do que aconteceu. Os jogadores estiveram bem, jogaram contra uma grande equipa e tentámos fazer várias coisas. Mas tivemos de defender com 10 durante muito tempo e, claro, que ficou difícil para nós", começou por dizer o selecionador do Qatar."Os meus jogadores mostraram uma grande personalidade e nunca desistiram. Houve coisas positivas, mas vamos agora analisar o que correu mal", terminou.