Fellaini infetado com o novo coronavírus na China

O belga Marouane Fellaini publicou uma mensagem nas redes sociais dando conta que fez um teste ao novo coronavírus que deu positivo. O jogador, que veste as cores dos chineses do Shandong Luneng, chegou de comboio à província de Jinan na última sexta-feira, onde foi testado depois de apresentar sintomas.





"Caros amigos, fiz um teste ao coronavírus que deu positivo. De momento encontro-me na China e estou a ser tratado no hospital. Está tudo bem comigo por agora. Obrigado aos fãs, ao pessoal médico e ao clube pela preocupação e atenção. Vou fazer o tratamento e espero voltar a jogar o mais rapidamente possível. Por favor, mantenham-se seguros", escreveu o antigo jogador do Manchester United e do Everton, no Instagram.Apesar de a China ter sido um dos países do Mundo mais afetados pelo surto de Covi-19, Fellaini é o primeiro jogador da Liga Chinesa de Futebol a acusar positivo. A competição encontra-se suspensa.