Fenerbahçe abordou Abel Ferreira e português nem quis ouvir proposta

Abel Ferreira parece estar para durar no comando técnico do Palmeiras. Para lá do sucesso desportivo que o segura ao cargo nos paulistas, o português terá recusado recentemente mais uma possibilidade de sair do clube, no caso por parte do Fenerbahçe.Segundo o 'Nosso Palestra' , site dedicado ao clube, o treinador luso do Verdão foi abordado e nem sequer ouviu a proposta da formação turca, que via em Abel o sucessor ideal para Jorge Jesus.Com contrato com o Palmeiras até o final de 2024, Abel Ferreira foi recentemente colocado na órbita do Paris SG e tem sido recorrentemente falado para o comando da seleção brasileira, mas a permanência no clube paulista parece ser a sua preferência.