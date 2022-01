Fenerbahçe cobiça Tiquinho Soares

O Fenerbahçe está interessado em Tiquinho Soares, ex-avançado do FC Porto e atualmente ao serviço do Olympiacos, bicampeão da Grécia.sabe que não há, por agora, qualquer proposta do clube turco, existindo outros emblemas (da Turquia e do Brasil) atentos ao atacante. O jogador sente-se bem no Olympiacos (oito golos em 24 jogos esta época) tendo contrato até 2024.