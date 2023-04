Fenerbahçe de Jorge Jesus apura-se para as meias-finais da Taça da Turquia

O Fenerbahçe, equipa orientada por Jorge Jesus, garantiu esta quinta-feira o apuramento para as meias-finais da Taça da Turquia ao golear (4-1) o Kayserispor, de Miguel Cardoso e Carlos Mané, em duelo disputado no Estádio Sukru Saracoglu, num duelo em que Miguel Crespo alinhou de início na formação de Istambul.

Emre Mor apontou os dois primeiros golos da formação liderada pelo técnico luso, aos 8 e 42 minutos, com Dimitrios Kolovetsios (18') a apontar o único tento da formação forasteira na primeira parte.

Na segunda parte, o Fenerbahçe continuou a fazer valer o seu favoritismo para a eliminatória e não tirou o pé do acelerador, com Dursun a fazer o 3-1 (58') e a assistir Guler para o 4-1 final em cima do minuto 90 - ele que já tinha assistido Emre Mor no segundo golo da equipa.

A equipa de Jorge Jesus defrontará agora o Sivasspor nas meias-finais da prova.