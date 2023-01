Fenerbahçe de Jorge Jesus bate Gaziantep com bis de Enner Valencia

O Fenerbahçe, comandado por Jorge Jesus, visitou e venceu este domingo o Gaziantep (2-1) na 19.ª jornada da Liga turca, num jogo em que Enner Valencia bisou.O avançado equatoriano abriu o marcador logo aos 8 minutos, mas o Gaziantep viria a empatar já na 2.ª parte, aos 55', por intermédio do grego Kitsiou. A equipa da casa ainda ficou reduzida a dez unidades a 20 minutos do fim, devido à expulsão de Ángelo Sagal, antes de, já nos instantes finais (90+1'), Valencia sentenciar o resultado.Com esta vitória, o Fenerbahçe segura o 2.º lugar do campeonato com 38 pontos, quatro à frente de Basaksehir e outros quatro atrás do líder Galatasaray.