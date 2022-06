Fenerbahçe de Jorge Jesus defronta Tirana

O Fenerbahçe de Jorge Jesus continua a preparar a nova temporada e depois de ter empatado no primeiro jogo da pré-época frente ao Shkupi, da Macedónia do Norte (2-2), mede hoje forças com os albaneses do KF Tirana, também no centro de treinos do emblema de Istambul.

Entretanto, e tendo já em vista a 2ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões com o Dinamo Kiev, a 20 de julho, os 'canários' anunciaram que realizarão um estágio em Graz, na Áustria, entre 1 e 7 de julho, defrontando Partizan (dia 2) e Mol Fehérvár (6).

Portugueses em ação

Nos particulares de ontem, destaque para a derrota (1-5) do Grasshopper, com André Moreira, diante do Schaffhausen e para o Legia, com Josué, Yuri Ribeiro e Rafael Lopes, que foi batido pelos romenos do Sepsi (0-1).