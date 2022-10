Fenerbahçe de Jorge Jesus goleia e consolida liderança na Turquia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Fenerbahçe venceu este domingo fora o Istanbulspor, por 5-2, com a formação treinada pelo português Jorge Jesus a seguir no primeiro lugar da Liga turca e a ampliar a vantagem para o Adana, segundo classificado, que empatou.

O internacional belga Michy Batshuayi foi o 'homem do jogo', com um hat-trick, aos 18' (penálti), 49 e 88 e uma assistência, aos 86, para o companheiro de ataque Enner Valência, do Equador.

Irfan Kahveci fez o outro golo do Fenerbahçe, aos 36', enquanto o ponta de lança kosovar Jetmir Topalli bisou para os anfitriões (48' e 67'), neste encontro da 12.ª jornada da liga turca.

Com a vitória, a turma de Jorge Jesus mantém a liderança da Superliga turca, com 26 pontos, mas ainda só disputou 11 jogos, enquanto o mais direto perseguidor, o Adana, que empatou hoje na visita ao estádio do Kayserispor, tem 23 pontos.