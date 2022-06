Fenerbahçe de Jorge Jesus goleia no segundo teste de pré-temporada

Depois do empate (2-2) diante do Shkupi no primeiro teste de pré-temporada, o Fenerbahçe de Jorge Jesus goleou este sábado os albaneses do KF Tirana, por uns expressivos 4-0.

Com os 'reforços' Bruma (ex-PSV) e Lincoln (ex-Santa Clara) na equipa inicial, a formação turca foi para o intervalo a vencer por 1-0, com Berisha (9') a apontar o único golo até então. No segundo tempo, Novak (53'), Pelkas (85') e Samatta (88') ampliaram a vantagem da equipa liderada pelo treinador português, que consegue assim o seu primeiro triunfo antes do arranque da nova época desportiva.