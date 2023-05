Fenerbahçe de Jorge Jesus na final da Taça da Turquia

O Fenerbahçe de Jorge Jesus apurou-se esta quarta-feira para a final da Taça da Turquia ao bater, no final desta tarde, o Sivasspor, por 3-0, na segunda mão das meias-finais da competição, depois do nulo (0-0) consumado na primeira mão da eliminatória.

Os golos da partida surgiram apenas na segunda parte do encontro, com Ferdi Kadioglu a inaugurar o marcador aos 47 minutos e Batshuayi a aumentar a vantagem pouco depois (58'). Já perto do final, Joshua King fechou o resultado em 3-0, acabando com quaisquer dúvidas que ainda pudessem existir sobre que equipa avançaria para o derradeiro jogo da competição.

A equipa orientada por Jorge Jesus conhecerá amanhã [quinta-feira] o adversário na final da competição, que será o vencedor da eliminatória entre Basaksehir e Ankaragücü. Na primeira mão, a turma de Istambul venceu por 1-0.