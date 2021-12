Fenerbahçe de Vítor Pereira empata na receção ao Besiktas

O Fenerbahçe, do treinador português Vítor Pereira e com Miguel Crespo a titular, empatou este domingo (2-2) na receção ao Besiktas, para a 17.ª jornada do campeonato turco de futebol, liderado de forma confortável pelo Trabzonspor.

O alemão Mesut Özil colocou o Fenerbahçe em vantagem, aos 14 minutos, na conversão de uma grande penalidade, o Besiktas empatou pelo brasileiro Josef de Souza, aos 25', e o também alemão Mergim Berisha desfez a igualdade, aos 30', a favor da equipa de Vitor Pereira.

O Besiktas entrou determinado na segunda parte a anular a diferença e empatou com novo golo de Josef de Souza, aos 59 minutos, estabelecendo o empate com que o jogo chegou ao fim.

O Fenerbahçe manteve a quinta posição, com 28 pontos, e, apesar de ter somado apenas um ponto, aproximou-se dos terceiro e quarto lugares de Basaksehir e Hatayspor, respetivamente, ambos com 29, enquanto o Besiktas caiu do sétimo para o nono posto, com 25.

O Trabzonspor lidera de forma confortável, com 42 pontos, seguido do Konyaspor, com 33.