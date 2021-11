Fenerbahçe de Vítor Pereira vence dérbi em casa do Galatasaray com golo de Crespo

O Fenerbahçe, treinado pelo português Vítor Pereira, venceu este domingo o dérbi da cidade de Istambul, no reduto do Galatasaray (2-1), com o luso Miguel Crespo a marcar o golo da vitória, num jogo da Liga turca.

No encontro da 13.ª jornada, o avançado Kerem Akturkoglu, aos 16 minutos, abriu o ativo no Nef Stadium, mas o médio turco Mesut Özil (31') e o médio Miguel Crespo (90'+4), já em tempo de compensação e quando os visitantes já estavam em inferioridade numérica, operaram a reviravolta.

Com este triunfo, o Fenerbahçe é quinto colocado na classificação, com 23 pontos, menos sete do que o líder Trabzonspor, enquanto o Galatasaray, que viu o técnico Fatih Terim receber ordem de expulsão, é oitavo, com 21.