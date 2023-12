Fenerbahçe e Galatasaray recusam-se a disputar Supertaça da Turquia após diferendo com o governo saudita

A Supertaça da Turquia, jogo entre Fenerbahçe e Galatasaray que deveria ter começado às 17:45 horas de Lisboa em Riade (Arábia Saudita) foi suspenso após as duas equipas terem-se recusado a entrar em campo. De acordo com o jornal espanhol 'AS', este comportamento por parte dos dois emblemas turcos está relacionado com o facto de o governo saudita não ter permitido que fossem feitas homenagens Mustafa Kemal Atatürk, fundador da República turca, que no passado dia 29 de outubro celebrou o seu centenário.Ainda segundo a mesma fonte, as duas equipas pediram para que fosse reproduzido o hino nacional da Turquia durante a cerimónia de abertura e para que fosse ainda exibida uma tarja do fundador da República turca, em que se exibia a seguinte mensagem: "Paz no país e no nosso mundo."Até ao momento, nenhum dos clubes se pronunciou sobre o sucedido.