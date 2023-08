Fenerbahçe já é líder isolado na Turquia

O Fenerbahçe ganhou (2-0) ao Samsunspor, a contar para a 2ª jornada, sendo já líder isolado do campeonato da Turquia. O conjunto de Ismail Kartal passou a somar seis pontos, mais dois do que os mais diretos perseguidores (sete equipas, entre elas o Galatasaray e o Besiktas). Dzeko faturou pelo Fenerbahçe, totalizando agora três golos na prova.





Entretanto, o Demirspor empatou (1-1) com o Ankaragücü, tendo Kévin Rodrigues sido titular e Nani saltado do banco, aos 64 minutos, para o lugar de Niang, o autor do golo. Pedrinho foi suplente não utilizado no Ankaragücü.