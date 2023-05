Fenerbahçe manteve folgas

Ao contrário do que foi noticiado na Turquia, os três dias de folga concedidos por Jorge Jesus no início da semana, após o empate (1-1) frente ao Giresunspor, não foram cancelados e o plantel do Fenerbahçe apenas amanhã regressa ao trabalho para preparar o jogo da próxima jornada, frente ao Trabzonspor, que terá lugar no dia 18.





Ao queapurou, junto de fonte próxima do treinador, a deslocação a Portugal, prevista para estas folgas, não teve lugar pelo facto de o líder do emblema de Istambul ter convocado uma reunião na segunda-feira, durante a qual a questão da renovação de contrato voltou a ser abordada.