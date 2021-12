Fenerbahce: Roberto Carlos pode suceder a Vítor Pereira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O brasileiro Roberto Carlos pode estar a caminho do Fenerbahce, tornando-se assim o sucessor de Vítor Pereira no comando técnico da formação.

De acordo com os relatos da imprensa turca, o antigo internacional canarinho, que passou pelo clube de Istambul como jogador entre 2007 e 2009, pode mesmo assumir o posto.

Recorde-se que o foco da direção do emblema era Joachim Löw, antigo selecionador da Alemanha, mas não foi possível chegar a acordo com o treinador. Agora o foco está em Roberto Carlos, que atualmente é embaixador do Real Madrid.