Fernando Diniz elogia Endrick e Abel Ferreira

Endrick foi a grande novidade na convocatória de Fernando Diniz. Com 17 anos e três meses, a promessa do Palmeiras, já comprometido com o Real Madrid, tornou-se no jogador mais jovem a ser chamado para a seleção brasileira desde ‘Ronaldo Fenómeno’. "Vive um grande momento, por isso veio", justificou o selecionador Fernando Diniz na antevisão ao jogo frente à Colômbia em Barranquilla. "É baixar a expectativa pois não podemos esperar tudo com 17 anos, mas tem potencial gigantesco. Pode tornar-se lendário daqui um tempo. Está a ser bem trabalhado no Palmeiras pelo Abel."

O técnico que conquistou recentemente a Libertadores pelo Fluminense desvalorizou ainda a ausência de Neymar, estrela que recupera de lesão. "Ninguém tem de se preocupar em assumir o papel dele. Nós temos uma geração extremamente talentosa, que surgiu há dois anos. Muitos podem assumir esse protagonismo", garantiu o técnico.