Fernando Gago sofre rutura no tendão de Aquiles pela terceira vez

O futebolista do Boca Juniors Fernando Gago, de 32 anos, sofreu uma rotura no tendão de Aquiles na final da Taça Libertadores, frente ao River Plate, informou esta segunda-feira o clube no seu site oficial."Fernando Gago: Rotura do tendão de Aquiles direito. #ForçaFernando", publicou o Boca Juniors, que acompanhou o texto com uma imagem do futebolista.Esta é a terceira vez que o Fernando Gago sofre uma rotura no tendão de Aquiles, a primeira no tornozelo direito, desde que regressou ao Boca Juniors em 2013.