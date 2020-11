Fernando Gago vai retirar-se do futebol aos 34 anos e comunicou a decisão aos companheiros de equipa no Vélez Sarsfield, emblema que representava desde a época passada. A notícia foi confirmada esta terça-feira pelo técnico do clube argentino, Pablo Cavallero. "É algo duro e difícil de aceitar. Sabemos o nível de exigência e o que o Gago transmite. A retirada dele é uma perda muito grande. Fez um grande esforço para se recuperar e mostrou a sua dedicação. Perdemos um jogador muito importante", afirmou o treinador à rádio Closs Continental.





Formado no Boca Juniors, Gago jogou no Real Madrid entre 2007 e 2010 e passou ainda por Roma e Valencia. Teve uma carreira de altos e baixos muito por culpa das graves lesões, a última das quais em janeiro deste ano, devido a uma rotura dos ligamentos cruzados. Depois de recuperar, o experiente médio realizou três jogos pelo Veléz, dois na Taça Sul-americana e um no último domingo, para a Taça da Liga argentina, frente ao Godoy Cruz.Internacional argentino em 61 ocasiões, Gago deve oficializar a retirada nos próximos dias, em conferência de imprensa.