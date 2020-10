Fernando Gomes diz que Portugal-Espanha é determinante para regresso dos adeptos

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, considera que a presença de público no jogo desta quarta-feira entre Portugal e Espanha é um importante balão de ensaio para o regresso dos adeptos.

"É um momento determinante para podermos avaliar as reais possibilidades de os adeptos voltarem aos estádios para assistir, não só aos jogos da seleção, como aos jogos das competições profissionais", afirmou Fernando Gomes, em declarações à assessoria de imprensa da FPF.

O regresso dos adeptos no território continental acontece esta quarta-feira, às 19h45, com o jogo particular entre as seleções de Portugal e Espanha, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, que será assistido por 2.500 pessoas, de acordo com o limite máximo de 5% da lotação do recinto.

Aos adeptos presentes hoje no Estádio José Alvalade, Fernando Gomes apela ao cumprimento de todas as recomendações que serão dadas nas entradas do estádio, para que aumente a confiança num regresso de espetadores ao futebol, impossibilitado devido à pandemia da covid-19.

Fernando Gomes saudou ainda as autoridades da saúde, que têm ajudado a criar as condições para o regresso de hoje: "Esperemos que seja marcante, no sentido de ser o início do retorno das pessoas aos estádios de futebol".

Outro teste irá decorrer em 14 de outubro, também no recinto do Sporting, com o aumento para 10% da capacidade, equivalente a quase 5.000 pessoas, no embate da equipa das quinas frente à Suécia, relativo à Liga A da Liga das Nações.