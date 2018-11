Fernando Ovelar: um prodígio de 14 anos

Clássico no Paraguai teve direito a golo de um jogador de... 14 anos Clássico no Paraguai teve direito a golo de um jogador de... 14 anos

Todos já ouvimos que ‘filho de peixe sabe nadar’, pelo que não é novidade encontrar futebolistas que seguiram as pisadas do pai. Mas no Paraguai, por estes dias, a notícia é o neto de Gerónimo Ovelar, antigo defesa do Cerro Porteño que chegou a ser três vezes internacional durante a Copa América 1979, uma das duas conquistadas pelo país. Fernando – rapaz formado no... Cerro Porteño –saltou para a ribalta porque, após tornar-se o mais jovem a alinhar no campeonato local (titular contra o 3 de Febrero, a 28 de outubro), também passou a ser o marcador mais novo.Diante do rival Olimpia, com cerca de 40 mil adeptos no Defensores del Chaco – um dos palcos mais míticos da América do Sul –, o avançado inaugurou o marcador aos 16 minutos. Com apenas 14 anos, 9 meses e 27 dias, o miúdo desmarcou-se, encarou o guardião e com classe ‘picou’ a bola. Com esta finalização, no jogo mais ‘quente’ do Paraguai, parecem ter caído por terra os rumores que apontavam Fernando como mero produto de marketing. Futuro craque ou não, o camisola 17 foi mais falado do que o próprio jogo (2-2). A título de curiosidade, diga-se que o boliviano Mauricio Baldivieso é o mais novo de sempre (12 anos) a jogar numa liga profissional.