Fernando Santos: «A partir de hoje sou polaco como vocês»

Fernando Santos é oficialmente o novo selecionador da Polónia. O técnico de 68 anos foi ontem apresentado em Varsóvia depois de assinar até 2026, ano do próximo Mundial e nas primeiras declarações prometeu compromisso total. "A partir de hoje sou polaco, como vocês, sou mais um para ajudar a dar alegrias ao povo", atirou.

A conferência de imprensa começou de forma caricata, com o presidente da federação, Cezary Kulesza, a nomear "Filipe Santos", já depois de ter elogiado a "experiência e sucesso" do técnico. Gafes à parte, Fernando parte para a terceira aventura à frente de uma seleção, depois de Portugal e Grécia. "Vão habituar-se a ver-me por aí. Já começámos a trabalhar e a pensar no futuro. Deixo uma palavra de ambição, de muita confiança no que vamos fazer. A sorte não cai do céu, procura-se", garantiu. Sem comentar os trabalhos do ex-selecionador, Czeslaw Michniewicz, e do "amigo" Paulo Sousa, que há um ano deixou o cargo envolto em polémica para rumar ao Flamengo, deixou escapar uma gargalhada quando questionado sobre a prestação da Polónia no último Mundial, que caiu nos ‘oitavos’: "Isso é segredo de Estado." Dizendo querer recrutar um adjunto polaco, também não escapou às questões sobre a figura maior da equipa, Robert Lewandowski. "A equipa tem de ser um conjunto de estrelas. Cada um tem a sua personalidade e eu, como selecionador, tenho de juntar todos. Costumo dizer que estrelas só conheço no céu e nunca vi uma sozinha."

A estreia está marcada para 24 de março, frente à República Checa, no início da qualificação para o Euro’2024. No grupo, estão ainda a Albânia, Moldávia e Ilhas Faroé e o apuramento para a prova a disputar na Alemanha é um objetivo... obrigatório.



UEFA discute mudanças



O Comité Executivo da UEFA está hoje reunido para discutir mudanças nas competições de seleções já a partir de 2024. De acordo com o diário espanhol 'AS', em cima da mesa estarão novos formatos na qualificação para o Mundial e a Liga das Nações.



No apuramento para o Campeonato do Mundo, que a partir de 2026 se disputa a 48 equipas, a UEFA quer dividir as seleções em 12 grupos de quatro ou cinco equipas, nos quais os primeiros se qualificam diretamente e os segundos disputam um playoff para definir as 16 vagas europeias. Já Liga das Nações deve passar a ter quartos de final na Divisão A, com os dois primeiros de cada grupo a jogar o acesso à final four.



O Euro vai manter o formato atual, o de 24 equipas, pois o aumento para 32 seleções é visto como inoportuno.