Fernando Santos desiludido com goleada: «É muito difícil pensar de forma positiva nesta situação»

Fernando Santos lamentou este sábado a goleada sofrida pelo seu Besiktas frente ao Pendikspor (4-0) , de Ivo Vieira, e assumiu total responsabilidade pela derrota, a sua primeira no comando do emblema turco."Em primeiro lugar, parabéns ao Pendikspor pela vitória. O resultado na 1.ª parte não foi justo, sofremos um golo muito cedo. Depois tivemos oportunidades mas não conseguimos marcar. Fomos melhores na 1.ª parte e depois queríamos empatar na 2.ª e virar o resultado", começou por dizer o ex-selecionador português.E prosseguiu, atribuindo as culpas a si mesmo: "A responsabilidade é toda minha. Fui eu que treinei os jogadores. Vamos manter a cabeça erguida, somos o Besiktas".Fernando Santos lembrou ainda as várias baixas da sua equipa. "Temos jogadores importantes lesionados e estamos a conversar com a direção sobre isso. Apesar das ausências, tivemos um bom desempenho nos últimos jogos. Neste, não conseguimos mostrar a nossa agressividade"."Peço desculpa aos nossos adeptos pelo resultado. Perder é sempre mau, mas agora temos pela frente o jogo com o Adana Demirspor. Os meus jogadores vão entrar de cabeça erguida e darão o seu melhor. É muito difícil pensar de forma positiva nesta situação, mas estamos conscientes de que não devemos voltar a ter um resultado destes. O Besiktas não pode ter um desempenho de altos e baixos. Vamos resolver esta situação e peço que nos continuem a apoiar", rematou.