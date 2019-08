Fernando Santos e a ausência de Bernardo Silva ao prémio 'The Best': «É anormal»

Fernando Santos abordou esta quinta-feira o tema sobre a lista dos dez jogadores candidatos ao prémio ‘The Best’, de melhor jogador do mundo para a FIFA.Em declarações ao canal 11, o selecionador nacional confessou ser "anormal" a ausência de Bernardo Silva, extremo do Manchester City no lote dos dez eleitos. "Naquele lote de dez é anormal que o Bernardo Silva não esteja. É um dos jogadores que fez tudo, no clube e na seleção nacional, ganhou a Liga das Nações, até foi o melhor jogador e acho que seria justo se o Bernardo estivesse junto do Cristiano na votação. Na minha opinião ganhava o Ronaldo e a seguir o Bernardo", afirmou.Nomeado, pela segunda vez, entre os dez melhores treinadores do mundo, Fernando Santos atribui a nomeação ao "coletivo", assumindo que "era giro ganhar". "Este é também um prémio coletivo. Se não ganharmos coletivamente, dificilmente vamos depois ter prémios individuais. É uma honra, para mim, estar entre os dez nomeados e acho que também é importante para o futebol português, ter um português entre os nomeados. É claro que depois de estar entre os nomeados, era giro ganhar", afirmou o técnico.Para o selecionador nacional, Cristiano Ronaldo é o candidato mais forte a vencer a distinção de melhor do mundo, não só pela época que realizou em Itália, mas também por tudo aquilo que demonstrou na Seleção Nacional. "Na minha opinião sim, o Ronaldo merece ganhar. Para além do que fez na Juventus, que foi uma mudança grande na sua vida, respondeu a grande altura no clube e na seleção. Seria mais do que justo vencedor", vincou.