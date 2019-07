Fernando Santos é um dos nomeados ao prémio de melhor treinador do mundo, segundo anunciou esta quarta-feira a FIFA. O selecionador nacional, que surge nesta lista depois da conquista da Liga das Nações, é o único português da lista, lutando pelo galardão com outros quatro selecionadores nacionais, entre os quais Tite, do Brasil.A grande dominadora desta lista, refira-se, é a Premier League, que coloca na lista os técnicos dos três primeiros classificados da temporada passada (Pep Guardiola, Jurgen Klopp e Mauricio Pochettino), ao passo que Marcelo Gallardo (River Plate) e Erik ten Hag (Ajax) são os outros treinadores de clubes nomeados.O vencedor deste galardão será anunciado a 23 de setembro, numa gala a realizar em Milão.