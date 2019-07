Fernando Santos influenciou Abel

Abel encontra-se nos primeiros dias como treinador do PAOK e confessou até que uma das pessoas que o influenciou a rumar ao clube helénico foi... Fernando Santos. Em entrevista ao órgãos do PAOK, Abel, de 40 anos, agradeceu "a honra do convite" e explicou os conselhos recebidos do selecionador nacional.

"Agradeço ao míster Fernando Santos por tudo o que me disse sobre o clube, pela organização que ia ter e oportunidade que me ia dar de continuar a ganhar. No futebol só há espaço para os melhores e só estando nos melhores é que se ganha. O PAOK é um clube vencedor e queremos continuar. Gosto de risco e o clube vai ao encontro da minha ambição. A equipa cresceu muito nos últimos anos e quero ainda maior expressão", justificou o técnico, que está atualmente no estágio da equipa na Holanda.