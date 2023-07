Fernando Santos pode estar a caminho da Arábia e federação polaca reage: «Está de férias»

[KOMUNIKAT]



Selekcjoner przebywa aktualnie na urlopie. Tydzien temu byl w Polsce na meczu Superpucharu Raków - Legia i nie bylo z jego strony zadnych sygnalów odnosnie zmiany jego planów zawodowych. pic.twitter.com/vHbtJALOmc — PZPN (@pzpn_pl) July 23, 2023

As notícias que dão como certa a saída de Fernando Santos do comando técnico da seleção da Polónia para assumir a liderança do Al-Shabab, na Arábia Saudita, levaram a federação polaca a tomar uma posição pública sobre o tema, no sentido de colocar alguma água na fervura.O organismo liderado por Cezary Kulesza partilhou uma informação no Twitter, onde diz não ter conhecimento sobre qualquer saída do selecionador."O treinador está de férias. Há uma semana esteve na Polónia para assistir à Supertaça entre o Raków e o Legia Varsóvia e não houve qualquer sinal da sua parte no sentido de alterar os seus planos profissionais", pode ler-se.Recorde-se que Fabrizio Romano, jornalista italiano especialista em transferências, deu como certa a saída do técnico para o Al-Shabab.