Fernando Santos segue imparável

Fernando Santos só sabe vencer no comando do Besiktas! Desta vez, a equipa de Istambul, com Gedson Fernandes novamente a titular, recebeu e goleou (4-0) o Eyupspor - líder isolado da 2ª divisão turca -, em jogo dos 16 avos da Taça da Turquia. Numa partida de sentido único e com pouca história, os golos dos turcos Ucan e Cenk Tosun (bisou), assim como do croata Rebic selaram a passagem à próxima ronda.

No final, o antigo selecionador nacional referiu que o Besiktas deve sempre vencer e estar no topo do futebol turco. "A Taça da Turquia é muito importante para nós. O Besiktas é uma equipa que deve jogar no topo em todos os campos que compete. Treinei muito pouco com a equipa, mas vamos trabalhar para entenderem a minha mentalidade de jogo. Faremos o nosso melhor na Taça e no campeonato", referiu o luso.

Hoje, o Pendikspor, orientado por Ivo Vieira, vai ao terreno do Antalyaspor lutar por uma vaga nos oitavos de final.