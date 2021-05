Ferraresi nos pré-convocados de José Peseiro para a Copa América

Com três golos nos últimos quatro jogos, naquele que é o seu melhor ciclo no Moreirense, Ferrarresi recebeu mais uma boa notícia. O defesa central do Moreirense está na lista de jogadores pré-convocados por José Peseiro para representar a seleção da Venezuela, que vai disputar a Copa América no próximo verão.





A cumprir a primeira época no Moreirense, depois de na temporada passada ter evoluído no FC Porto B, Ferraresi tem alinhado como defesa central, mas Vasco Seabra também já o colocou como lateral-direito.Ferraresi termina contrato com o Moreirense no final da época. O central está emprestado pelo Deportivo Táchira, clube do seu país natal.