Ferreira-Carrasco em maus lençóis no Dalian Yifang

Yannick Ferreira-Carrasco está em maus lençóis no Dalian Yifang, depois de um regresso tardio da seleção da Bélgica após o jogo com a Escócia (3-0), a contar para a fase de qualificação para o Campeonato da Europa. O extremo belga foi multado pelo clube e está 'obrigado' a pedir desculpas num prazo de três dias.Apesar das justificações dadas por Ferreira-Carrasco, que usou o Twitter para refutar responsabilidades no atraso - que se terá devido "a razões fora do seu controlo. Quero ganhar jogos pelo Dalian e vou estar no meu clube no próximo jogo", garantiu -, as atitudes do internacional belga de 25 anos não terão caído bem no plantel.Prova disso foram as palavras duras do guarda-redes Yu Zigian, que usou as redes sociais para criticar o ex-Atlético Madrid. "Viu deliberadamente o quarto cartão amarelo para poder voltar à Europa mais cedo. Depois perde o jogo por o avião estar atrasado. Como é possível chegar um dia depois? Nos treinos não se mexe, fica no mesmo lugar, sem atacar ou defender. Dessa forma, o ambiente na equipa está completamente arruinado", frisou o guardião chinês, de 34 anos.Carrasco já manifestou vontade de regressar ao futebol europeu, alegando falta de adaptação ao estilo de vida da China, mas os cerca de 35 milhões de euros exigidos pelo Dalian Yifang prometem ser um obstáculo duro de ultrapassar.